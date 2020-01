Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEGli assessori Filippo Del Corno (Cultura) e Paolo Limonta (Edilizia scolastica) partecipano all'evento "La lingua pensa per noi - Politica e linguaggio in Europa, dall'odio alla gentilezza".Fondazione Stelline, corso Magenta, 61 (ore 9.30 - 14.00)L'assessore alla Partecipazione e Cittadinanza attiva, Lorenzo Lipparini partecipa all'iniziativa di plogging (corsa e raccolta dei rifiuti nei parchi) "Ghe Pensi MI – Green Edition" realizzata da Retake Milano con la collaborazione di Sorgenia.Arco della Pace, Piazza Sempione (ore 10.00)L'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran interviene alla presentazione della seconda edizione di Reinventing Cities, il bando promosso dal Comune di Milano insieme a C40 che prevede l'alienazione di aree inutilizzate o dismesse a favore di interventi di rigenerazione urbana, nel rispetto dei principi di sostenibilità e resilienza.Triennale di Milano, viale Alemagna, 6 (ore 10.00)Gli assessori Pierfrancesco Maran (Urbanistica), Marco Granelli (Mobilità) e Lorenzo Lipparini (Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open Data) intervengono al pomeriggio di presentazione e lavoro sulle proposte pervenute dai cittadini nell'ambito dell'avviso pubblico "Piazze aperte in ogni quartiere".Triennale di Milano, viale Alemagna, 6 (ore 14.30) (segue) (Rem)