Germania: autore sparatoria Rot am See aveva legame familiare con vittime

- L'autore della sparatoria avvenuta oggi a Rot am See, in Baden-Wuerttemberg, in cui sono state uccise sei persone, tra cui alcuni membri di una famiglia, e altre sono state ferite, conosceva le vittime. È quanto reso noto dalla polizia del Baden-Wuerttemberg, come riferisce l'emittente televisiva “N-tv”. L'omicida, arrestato poco dopo la strage, è un tedesco che aveva “un legame familiare con gli uccisi o con almeno uno di essi”. Secondo le forze dell'ordine, “non è ancora chiaro quale fosse il grado di parentela dell'autore della sparatoria con le vittime, ma dovrebbe trattarsi di un membro della famiglia”. (Geb)