Santa Margherita Ligure (Ge): ruba ghiaia in spiaggia, multato e denunciato

- Accusato di aver rubato la ghiaia dalla spiaggia di Santa Margherita Ligure (Ge), denunciato un 56enne. L'operazione è stata portata a termine dai carabinieri che, nel pomeriggio di ieri, hanno pizzicato l'uomo impegnato a caricare di sabbia alcuni sacchi della spesa. Era già da un po' che, evidentemente, il 56enne stava agendo e, quando sono arrivati i carabinieri, nel portabagagli gli hanno ritrovato circa 50 chili di ghiaia proveniente da quello stesso arenile. Ma non è tutto perché in casa sua, l'uomo avrebbe custodito 134 chilogrammi di sabbia e ghiaia e ben 40 metri quadri di pietre marine. Per lui è scattata la multa, pari a 3mila euro. (Ren)