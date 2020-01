Napoli: scoperta targa in memoria Roberto Fiore allo stadio San Paolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una targa in ricordo di Roberto Fiore, presidente del Calcio Napoli dal 1964 al 1967, è stata scoperta questa mattina nella tribuna Posillipo dello stadio San Paolo. Lo ha reso noto il Comune in un comunicato. Alla cerimonia di presentazione hanno preso parte i familiari di Fiore con giornalisti, calciatori, tecnici e tifosi. Il presidente Fiore portò alla squadra calciatori del rango di Omar Sivori, Josè Altafini, Faustinho Cané e Antonio Juliano. Quel Napoli raccolse 69mila abbonati. L'iniziativa in memoria di Roberto Fiore è nata da una proposta del giornalista Marcello Pelillo con l'adesione del Comune di Napoli e la sezione campana dell'Unione Stampa Sportiva Italiana.(Ren)