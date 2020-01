Germania-Ue: incontro ministro Esteri Maas-Alto rappresentante Borrell a Berlino 27 gennaio

- Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, incontrerà l'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, il vicepresidente della Commissione europea Josep Borrell, a Berlino nella giornata del 27 gennaio prossimo. Come rende noto oggi il ministero degli Esteri tedesco in un comunicato, Maas e Borrell discuteranno di questioni attuali attinenti alla politica estera e di sicurezza. (Geb)