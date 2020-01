Fisco: Cgil, nel Lazio 1,5 milioni contribuenti beneficeranno taglio cuneo

- "Saranno poco meno di 1,5 milioni i contribuenti del Lazio che beneficeranno del taglio della pressione fiscale concordata dal governo con Cgil Cisl Uil". E' quanto si legge, in una nota, della Cgil di Roma e del Lazio. "Questo è un risultato importante, ma deve essere il primo passo di una più complessiva riforma fiscale imperniata sulla progressività e che promuova lo sviluppo - spiega il sindacato -. Nella nostra Regione il 70 per cento dei lavoratori dipendenti beneficerà del taglio delle imposte per i lavoratori dipendenti. In particolare nel Lazio quasi 450 mila lavoratori della fascia tra 26 mila e 40 mila euro si aggiungeranno ai 1050000 percettori del bonus di 80 euro. Ora ci aspettiamo che lo stesso percorso venga avviato con il confronto con i sindacati anche dagli enti locali del territorio. Roma rimane infatti una delle città italiane dove si pagano più tasse e sono tantissimi i comuni di tutte le province laziali dove negli ultimi anni sono state aumentate le addizionali comunali. Nel Lazio inoltre le addizionali Irpef sono tra le più alte. Serve un'azione delle amministrazioni locali per diminuire la pressione fiscale nei confronti dei contribuenti, per dare una risposta anche ai pensionati che nella nostra regione sono oltre 1 milione e mezzo e sono esclusi dalla norma nazionale. Un'ingiustizia - conclude la Cgil di Roma e del Lazio - che va sanata a livello nazionale ma che dovrà trovare risposte anche nel territorio". (Com)