Lodi: Calderoli, sentenza eviti ad altri di essere indagati e accusati per anni

- "Giustizia è fatta, anche se con quasi tre anni di ritardo. Mando un grande abbraccio all'amico Mario Cattaneo, che in questi anni ho avuto il piacere di conoscere come uomo perbene, e sono orgoglioso di essere sempre stato al suo fianco". Lo afferma il vice presidente del Senato, Roberto Calderoli. "Cattaneo - rileva Calderoli - si è difeso a casa propria, ha difeso la propria vita e la propria famiglia da malintenzionati che non avrebbero dovuto entrare in casa sua, eppure in questi tre anni ha dovuto subire indagini e tutto l'iter giudiziario che lo ha portato a questo processo". "Questa assoluzione - prosegue il senatore leghista - è una vittoria della giustizia e del buon senso, ma anche una vittoria della a Lega che si è battuta in Parlamento per far modificare la legge sulla legittima difesa per fare in modo che si difende in casa propria non debba finire sul banco degli imputati". "Adesso questa assoluzione deve rappresentare un precedente per la nostra giurisprudenza, per evitare che chi si difende in casa propria debba restare per tre anni indagato e accusato", conclude il vice presidente del Senato.(Com)