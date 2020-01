Campania: Borrelli (Verdi), burocrazia blocca pattugliamento droni in Terra dei Fuochi

- Nella seduta di question time del consiglio della Regione Campania di oggi, il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli ha presentato un'interrogazione a risposta immediata sull'utilizzo dei droni per il contrasto ai roghi nella terra di fuochi per conoscere tempi e modalità d'uso dei 7 droni messi a disposizione dalla Sma Campania per il progetto Terra dei fuochi. Borrelli ha detto: "Sono stati investiti dei fondi per la risoluzione della terra dei fuochi, per l'utilizzo di droni che dovrebbero contrastare il fenomeno dei roghi l'abbandono dei rifiuti, ma finora dei droni non c'è stata traccia." Borrelli ha aggiunto: "La direzione generale della Regione Campania ha interrogato la Sma Campania che ha riferito che in merito all'attuale disponibilità di due droni per operazioni in aree non critiche e di 7 piloti abilitati ad operazioni critiche e non critiche ha convocato un tavolo congiunto, cabina di regia della terra dei fuochi, con le direzioni generali delle ricerche scientifiche e della protezione civile, un delegato del Ministero dell'interno , le forze dell'ordine e l'esercito italiano per condividere modalità di intervento dei droni. Ovviamente con i tempi biblici della burocrazia ancora oggi non c'è stato alcun incontro". Quindi la conclusione: "Questo modo di operare mi lascia perplesso, ogni volta dobbiamo letteralmente spingere dei progetti, delle iniziative che dovrebbero già essere partite autonomamente da parte della burocrazia regionale e statale. Inoltre sono stati investiti 2 milioni di euro per questo progetto, il costo complessivo dei 7 droni è stato di meno di 200 mila euro. I restanti 1,8 milioni come sono stati investiti?" (Ren)