Salute: Cattaneo su sperimentazione animale, ordinanza Consigli di Stato è attacco alla scienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un vero e proprio attacco alla scienza". Così la senatrice a vita e farmacologa Elena Cattaneo commenta la decisione del Consiglio di Stato, resa nota questa mattina, di sospendere l'autorizzazione alla fase sperimentale su macachi del progetto di ricerca europeo "LightUp" guidato dai professori Marco Tamietto e Luca Bonini delle Università di Torino e Parma, i quali, ricorda, "negli scorsi mesi sono stati minacciati di morte a causa dei loro studi". "Nell'ordinanza - evidenzia Cattaneo - che contraddice quanto stabilito dal Tar del Lazio lo scorso novembre, si inverte l'onere della prova, pretendendo che sia il ministero della Salute a dover dimostrare l'inesistenza di metodi alternativi alla sperimentazione su animali. Stupisce come il Consiglio di Stato non offra alcuna argomentazione a sostegno della decisione di ribaltare la decisione del Tar". (segue) (Com)