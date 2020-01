Salute: Cattaneo su sperimentazione animale, ordinanza Consigli di Stato è attacco alla scienza (2)

- "I giudici - spiega la senatrice a vita e docente della Statale di Milano - disconoscono la premessa nota di tutta la vicenda. Come sa, o dovrebbe sapere, chiunque si occupi o si trovi a decidere di delicati temi di ricerca, è la stessa direttiva europea sulla sperimentazione animale a prevedere che né l'Erc (Consiglio europeo della Ricerca; NdR), né il ministero della Salute, né le rispettive Università possano autorizzare un progetto in tal senso, se esistono metodi alternativi che la scienza ha certificato come altrettanto validi. In altre parole, è già obbligo di legge che i progetti debbano includere la prova dell’assenza di alternative alla sperimentazione animale: vengono giudicati anche su questo". (segue) (Com)