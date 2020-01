Salute: Cattaneo su sperimentazione animale, ordinanza Consigli di Stato è attacco alla scienza (3)

- "Di fronte a decisioni del genere, che seppur provvisorie ostacolano e bloccano la nostra ricerca - conclude Cattaneo - non può stupire che tanti ottimi studiosi italiani scelgano di fuggire dall'Italia, portando i loro progetti di eccellenza, e i relativi finanziamenti ottenuti vincendo la competizione al vertice della ricerca europea, in Paesi le cui istituzioni sostengono la scienza non con dichiarazioni retoriche sulla 'fuga dei cervelli', ma applicando le normative vigenti senza ulteriori restrizioni e divieti". (Com)