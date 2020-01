Usa: segretario di Stato Pompeo in viaggio in Europa e Asia centrale la prossima settimana

- Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo si recherà in visita nel Regno Unito, in Ucraina, in Bielorussia, Kazakhstan e Uzbekistan nella prossima settimana. Lo ha reso noto il portavoce del Dipartimento di Stato, Morgan Ortagus. Il capo della diplomazia statunitense si recherà in Europa e Asia centrale dal 29 al 4 febbraio, un viaggio inizialmente previsto per l’inizio di gennaio e poi rimandato a causa delle tensioni nel Medio Oriente. A Londra, Pompeo incontrerà il premier britannico Boris Johnson e il segretario agli Esteri Dominic Raab, “per riaffermare la Relazione speciale fra i due paesi dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea”. Nella capitale ucraina Kiev, il 30 gennaio, il segretario di Stato incontrerà il presidente Volodymyr Zelensky, il ministro degli Esteri Vadym Prystaiko e quello della Difesa Andriy Zahorodnyuk, “per sottolineare il sostegno Usa nei confronti della sovranità e integrità territoriale dell’Ucraina”. (segue) (Was)