Disabilità: Zannola (Pd), Regione Lazio rimedia a problemi Campidoglio e mette 6 mln

- "Bene l'intervento dell'assessora alle Politiche sociali della Regione Lazio Alessandra Troncarelli.Grazie al suo impegno, nonostante i problemi provocati dalle scelte gestionali di Roma Capitale, si garantisce un sostegno alle persone con disabilità grave ed alle famiglie. La Regione Lazio ha autorizzato l'amministrazione capitolina ad utilizzare i residui non spesi sulla disabilità gravissima, per un valore pari a 6 milioni di euro. Sono risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziate per l'anno in corso, pari a 14,2 milioni di euro. Trovo veramente inaccettabile che ancora una volta sia la Regione Lazio a soccorrere Roma dalle inefficienze programmatiche e ideali dell'amministrazione Raggi sui temi del welfare." Così in una nota il consigliere capitolino del Pd capitolino Giovanni Zannola. (Com)