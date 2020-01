Frascati: Comune, parcheggio gratuito per i medici in visita domiciliare

- Nel nuovo regolamento comunale per la sosta nei parcheggi pubblici a pagamento e per l’accesso nelle zone a traffico limitato, l’amministrazione comunale di Frascati ha voluto che venissero esentate dal pagamento della sosta le autovetture del personale medico in visita domiciliare, in modo da facilitare l’assistenza dei pazienti in cura nelle proprie abitazioni. Basterà esporre il cartellino con l’indicazione medico in visita e il disco orario. La sosta gratuita è consentita per il tempo di un’ora. Lo rende noto l'amministrazione comunale di Frascati. Sono inoltre esentati dal pagamento: i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine; i veicoli funzionali all’esercizio delle funzioni tecniche di società erogatrici di servizi pubblici o di interesse cittadino, come Enel, Telecom, Italgas, Acea, e gestore servizio rifiuti; i portatori di handicap muniti di regolare contrassegno, che hanno diritto alla sosta negli stalli a pagamento di qualsiasi settore; i mezzi delle pubbliche amministrazioni centrali e locali; e le autovetture a propulsione elettrica ed ibrida all’esterno della perimetrazione ZTL, indipendentemente dall’attivazione della stessa.(Com)