Pioltello: Ponti (Pd), nel ricordo delle vittime sia garantita sicurezza ai pendolari lombardi

- A due anni dal disastro ferroviario di Pioltello, in cui hanno perso la vita tre persone e 97 sono rimaste ferite, il consigliere regionale del Pd Gigi Ponti torna in una nota a chiedere più sicurezza sui treni lombardi: “Nel ricordare la tragedia di Pioltello e nell’esprimere una sentita vicinanza alle vittime e ai loro famigliari, chiediamo che sui treni lombardi sia garantita non solo puntualità ed efficienza, che pure ancora oggi mancano, ma soprattutto la massima sicurezza perché non accadano più tragedie come quella di Pioltello. Il Partito democratico, che si batte da sempre per la sicurezza dei treni, continuerà con tenacia nel suo impegno”. (com)