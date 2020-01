Slovacchia-Israele: presidente slovacca Caputova ricevuta da omologo israeliano Rivlin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente slovacca, Zuzana Caputova, ha visitato alcuni luoghi sacri a Gerusalemme ed è stata ricevuta dal suo omologo israeliano, Reuven Rivlin. Lo riporta l'agenzia di stampa "Tasr". Caputova si trova in Israele da ieri e ha partecipato al Forum mondiale dell'Olocausto. "Sono contento di dare il benvenuto alla presidente slovacca Zuzana Caputova, che ha accettato il mio invito per il 75mo anniversario della liberazione di Auschwitz-Birkenau. Apprezziamo il suo grande impegno per mantenere viva la memoria della Shoah e lottare contro l'antisemitismo in tutte le sue forme", ha detto il presidente israeliano. "L'amicizia tra Slovacchia e Israele resta storicamente vicina e forte. Insieme continuiamo a opporci a ogni forma di estremismo e antisemitismo e a mantenere il ricordo dell'Olocausto per il bene del nostro futuro", ha risposto la presidente slovacca in un tweet. "Ho avuto la possibilità di visitare i due luoghi sacri più importanti della religione cristiana ed ebraica", ha detto Caputova ai giornalisti, dopo aver visitato il Muro del pianto e la Basilica del Santo Sepolcro. (Vap)