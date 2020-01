Italia-Usa: vicepresidente Pence al Quirinale, Washington e Roma hanno un rapporto speciale

- Italia e Stati Uniti hanno un rapporto speciale che è testimoniato dalle forti relazioni tra i due paesi sia sul piano economico-commerciale che nella difesa. È quanto dichiarato dal presidente degli Stati Uniti, Mike Pence, nell’incontro avvenuto oggi al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, avvenuto alla presenza del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e dell’ambasciatore degli Stati Uniti d’America in Italia, Lewis Eisenberg. Nel suo discorso Pence ha ringraziato Mattarella per l’ospitalità ricevuta, dicendosi onorato di aver assistito, ieri a Gerusalemme, al 75mo anniversario della liberazione del campo di sterminio di Aushwitz-Birkenau: “E’ stato un privilegio per me essere con lei ieri a Gerusalemme”. Nel suo intervento, Pence ha ricordato che le relazioni tra i due paesi risalgano al lontano 1861 e di come durante questi 159 anni milioni di italiani siano stati accolti negli Stati Uniti. Per Pence, l’Italia ha dato un grande contributo agli Stati Uniti come testimoniato dalle forti relazioni sul piano economico, commerciale, culturale e della difesa. Su quest’ultimo punto, Pence ha ricordato che l’Italia ospita sul suo territorio circa 13 mila militari, che rappresentano il secondo contingente Usa in Europa dopo la Germania. Il numero due della Casa Bianca ha inoltre sottolineato l’importanza dei rapporti tra Italia e Usa in seno alla Nato e la partnership tra le rispettive forze armate. Infine, Pence ha espresso la volontà degli Stati Uniti di rafforzare le relazioni con l’Italia per una maggiore prosperità e sicurezza.(Res)