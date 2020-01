Città metropolitana: Zotta (M5s) incontra Rete studenti medi, disponibile a confronto

- "Ho incontrato i rappresentanti della Rete degli studenti medi di Roma e provincia per continuare un confronto diretto sulle tematiche legate alle scuole che Città metropolitana di Roma amministra. Solo guardando dall'interno si riescono a capire le vere difficoltà che attraversa il nostro ente, conseguenti il taglio dei trasferimenti e una legge Del Rio che non ci consente di garantire i servizi minimi. Ho espresso ai rappresentanti degli studenti la disponibilità al confronto concreto e costante consapevoli che le risorse a disposizione sono insufficienti a coprire il fabbisogno generale". Lo afferma in una nota il vice sindaco e consigliere delegato alle scuole della Città metropolitana di Roma, nonchè esponente del Movimento 5 stelle, Teresa Zotta.(Com)