Coronavirus: per team di ricercatori di Pechino l'agente patogeno da serpenti cobra

- Un gruppo di ricercatori cinesi guidato dal professor Wei Ji, microbiologo presso la Scuola di scienze mediche di base dell'Università di Pechino, ha formulato una prima ipotesi sull'origine del nuovo ceppo di coronavirus che sta allarmando il mondo intero. La ricerca del team diretto da Wei Ji suggerisce che il serbatoio di incubazione del nuovo agente patogeno in grado di contagiare l'uomo sia da ricercare nel regno dei rettili, in particolare di due tipi di serpente, un arduo passaggio di specie che viene contestato da altri scienziati occidentali sul sito della rivista Nature, i quali ritengono improbabile un passaggio di specie che non sia all'interno dei mammiferi, più vicini all'uomo. (segue) (Cip)