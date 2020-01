Coronavirus: per team di ricercatori di Pechino l'agente patogeno da serpenti cobra (3)

- L'équipe di ricercatori cinesi riferisce di aver isolato i pezzi di materiale genetico del virus, i cosiddetti codoni del "2019-nCoV", come molto simili a quelli di due serpenti: il Bungarus multicinctus o il krait a molte fasce e il Naja atra o cobra cinese. I serpenti, secondo i ricercatori, sono stati venduti al mercato ittico e animale di Wuhan. "Nel loro insieme, i serpenti potrebbero essere il serbatoio di animali selvatici più probabile per il "2019-nCoV", scrivono i genetisti cinesi in un articolo pubblicato il 22 gennaio sul Journal of Medical Virology. (Cip)