Bolivia: governo ad interim sospende relazioni diplomatiche con Cuba (4)

- A metà novembre la Bolivia aveva interrotto le relazioni diplomatiche con il Venezuela, altro paese che sostiene Morales, denunciando azoni tese a "minare la sicurezza interna" del paese. "Esistono forti prove contro cittadini venezuelani coinvolti in azioni aggressive la scorsa settimana e trovati in possesso di pistole, uniformi e altri strumenti con cui hanno partecipato alle proteste a sostegno dell'ex presidente Evo Morales", ha specificato il ministro degli Esteri boliviano ad interim, Karen Longaric, nel corso di una conferenza stampa. Poco prima il governo ad interim di Anez aveva riconosciuto il leader dell'opposizione e a sua volta autoproclamatosi presidente ad interim del Venezuela, Juan Guaidó come presidente legittimo del paese. (segue) (Brb)