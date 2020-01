Bolivia: governo ad interim sospende relazioni diplomatiche con Cuba (5)

- A fine 2018 Cuba aveva richiamato in patria anche gli oltre ottomila medici presenti in Brasile grazie al programma di cooperazione "Mais Medicos". La decisione seguiva le critiche fatte dall'allora presidente eletto Jair Bolsonaro all'iniziativa voluta dai suoi predecessori. In particolare, Bolsonaro aveva dichiarato di voler sottoporre i professionisti cubani a un nuovo esame attitudinale, di versare l'eventuale compenso direttamente nelle loro tasche - accusando l'Avana di trattenere per sé gran parte dello stipendio - e di permettere che gli stessi operatori potessero essere raggiunti in Brasile dai loro familiari. Dichiarazioni "denigratorie e minacciose" a seguito delle quali Cuba decideva di sospendere il proprio intervento nel paese amazzonico. (segue) (Brb)