Regione Lazio: da commissione Bilancio via libera al "collegato"

- La commissione regionale Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio, presieduta da Fabio Refrigeri (Pd), ha dato parere favorevole alla proposta di legge regionale n. 194 del 31 ottobre 2019, "Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione", il cosiddetto "collegato". "E' un testo molto importante che introduce nell'ordinamento numerose novità a favore delle attività produttive e dello sviluppo del Lazio", spiega Refrigeri a conclusione dei lavori. "La proposta di legge che sarà inviata all'Aula – prosegue Refrigeri – è il frutto di un proficuo lavoro all'interno della commissione, svoltosi con ampio dibattito nel rispetto delle diverse posizioni. Si tratta di un passo in avanti, per rendere il Lazio sempre più competitivo". Il testo originario della pl 194 proposto dalla giunta si componeva di 31 articoli, ma l'assessore al bilancio, Alessandra Sartore, aveva presentato emendamenti soppressivi di alcuni articoli le cui norme erano già state approvate con la legge di Stabilità regionale - si legge in una nota di Area informazioni del consiglio regionale del Lazio -. Il testo licenziato dalla commissione Bilancio si compone di 23 articoli. La quarta commissione ha altresì approvato il rinvio di numerosi articoli aggiuntivi all'Aula, già convocata per mercoledì 29 gennaio. (segue) (Rer)