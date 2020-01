Regione Lazio: da commissione Bilancio via libera al "collegato" (2)

- Secondo quanto reso noto da area informazioni del consiglio regionale del Lazio, gli articoli approvati, con diversi emendamenti sia dell'opposizione che della maggioranza e della stessa giunta, e alcune riformulazioni, sono: l'articolo 3, riguardante il rafforzamento delle funzioni del Consorzio industriale unico che andrà a sostituire gli attuali cinque consorzi industriali del Lazio; il 5, sulla vigilanza e l'esercizio dei poteri sostitutivi in materia urbanistico-edilizia; il 6, concernente il conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio; l'articolo 7, volto a semplificare i procedimenti in materia di Valutazione ambientale strategica (Vas); l'articolo 8, concernente semplificazioni procedimentali in materia di varianti urbanistiche; l'articolo 9, concernente la semplificazione istruttoria per l'approvazione dei piani regolatori generali e dei piani attuativi; l'articolo 10, di riordino dei procedimenti amministrativi concernenti concessioni su beni demaniali e non demaniali regionali; l'articolo 12, sul coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura; l'articolo 13, contenente disposizioni di semplificazione in materia ambientale; articolo 14 che, nelle more dell'entrata in vigore del Piano energetico regionale, contiene una serie di disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili. (segue) (Rer)