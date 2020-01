Regione Lazio: da commissione Bilancio via libera al "collegato" (3)

- "Alcuni articoli - spiega la nota del consiglio regionale del Lazio - modificano precedenti leggi regionali: l'articolo 18 modifica la legge regionale 15/2014 sullo spettacolo dal vivo e la promozione culturale; l'articolo 19 interviene sulla legge regionale 15/2002 ('Testo unico in materia di sport'); l'articolo 20 sulla legge regionale 20/2007 dedicata alla partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale; l'articolo 21 riguarda la razionalizzazione, l'innovazione e il potenziamento della rete di offerta di servizi e interventi sociali; l'articolo 22 modifica la legge regionale 5/2013 sulla prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico; l'articolo 23 interviene sulla legge 52/1980 in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie; l'articolo 24 introduce nuove norme nella legge 5/2018, in materia di graduatorie e procedure concorsuali nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale; l'articolo 25 istituisce un 'fondo rotativo regionale per la conclusione dei programmi costruttivi di edilizia agevolata' ". (segue) (Rer)