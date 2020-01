Regione Lazio: da commissione Bilancio via libera al "collegato" (4)

- Infine, la commissione regionale Bilancio ha approvato anche l'articolo 26, contenente semplificazioni normative contabili, l'articolo 27, sulla fondazione di partecipazione Tevere per tutti, l'articolo 29, contenente una norma sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni, il 30, contenente una serie di disposizioni abrogative, e l'articolo 31, concernente l'entrata in vigore. Gli otto articoli soppressi con emendamenti della giunta sono: art. 1 per le finalità; il 2 su accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese; il 4 su programma regionale per l'attrazione degli investimenti; l'11 sulle disposizioni in materia di trasporto pubblico locale urbano; il 15 per l'incentivazione dell'uso dei veicoli ecosostenibili; il 16 su governo e valorizzazione delle informazioni e incentivi allo sviluppo di piattaforme di analisi evoluta dei dati; il 17 per la sperimentazione di piattaforme di intelligenza artificiale per la stratificazione dei bisogni di salute della popolazione; e il 28 sulla modifica di autorizzazioni spesa. (Rer)