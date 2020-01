Infrastrutture: Mit, terminate ispezioni su rete autostradale ligure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state concluse le verifiche svolte dai tecnici incaricati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) sulle autostrade liguri. Lo riferisce una nota del Mit. In particolare, l’ufficio ispettivo territoriale del Mit ha verificato la funzionalità strutturale dei viadotti Nervia, Val Sorba e Sasso, in provincia di Imperia, nel tratto di A10 Genova-Ventimiglia gestito da Autofiori. Le condizioni dei tre viadotti non hanno presentato criticità tali da richiedere limitazioni al transito dei veicoli o variazioni alla viabilità. È stato riscontrato un grado di deterioramento contenuto che, come tale, non desta alcuna preoccupazione né particolari problematiche. (segue) (Com)