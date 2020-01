Infrastrutture: Mit, terminate ispezioni su rete autostradale ligure (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esclusi problemi di staticità per il viadotto Rovena, allo svincolo di Genova Est in A12 dove però i sopralluoghi hanno reso necessario l’adozione di misure temporanee di regolazione del traffico quali il restringimento delle corsie e una distanza minima di 50 metri tra le vetture. Nessuna restrizione di traffico né criticità strutturale invece per i viadotti Bisagno e Recco. (segue) (Com)