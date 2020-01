Infrastrutture: Mit, terminate ispezioni su rete autostradale ligure (4)

- Ispezioni concluse anche sui viadotti Scrivia Pietrafraccia e Scrivia Arnasso, nel tratto genovese dell’Autostrada A7 Genova-Milano dove l’ammaloramento riscontrato rende necessario l’avvio di lavori di ripristino, per ora non accompagnati da limitazioni di traffico. Ad Aspi è stata richiesta un'analisi costi benefici per confrontare la spesa manutentiva che si dovrebbe sostenere nei prossimi trenta anni per mantenere l'opera in esercizio, con quella legata ad una eventuale demolizione e ricostruzione. (segue) (Com)