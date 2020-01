Cina: Lorefice (M5s), 27 gennaio audizione Speranza su coronavirus alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento deve avere tutte le informazioni disponibili in merito alla eventuale diffusione del coronavirus e sulle iniziative del governo. Lo dichiara Marialucia Lorefice, presidente della commissione Affari sociali della Camera. "E' fondamentale che il Parlamento abbia tutte le informazioni disponibili sulla diffusione del coronavirus in Cina e nel mondo e sulle iniziative che il nostro Governo ha intrapreso o ha intenzione di intraprendere per evitare il più possibile contagi anche in Italia. Per questo motivo audiremo sul tema il ministro della Salute Roberto Speranza, che sarà dunque nella commissione Affari sociali di Montecitorio lunedì prossimo, alle 16", afferma Lorefice. "Fortunatamente - aggiunge - l'allarme su un sospetto caso del virus polmonare a Bari pare rientrato, e al momento nessuna emergenza internazionale è stata stabilita dall'Organizzazione mondiale della sanità. Non dobbiamo comunque abbassare la guardia: al contrario, occorre prestare massima attenzione e, eventualmente, attivare tutte le misure preventive necessarie oltre la circolare già emessa dal ministero della Salute, per tutelare la salute dei cittadini così come per evitare che si diffonda un inutile se non controproducente stato di panico", conclude Lorefice. (Com)