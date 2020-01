Romania: ex premier Ponta, Pro Romania non sosterrà la mozione di sfiducia

- Il partito Pro Romania non sosterrà la mozione di sfiducia presentata dal Partito socialdemocratico (Psd) sull'elezione dei sindaci in un doppio turno. Lo ha affermato il presidente di Pro Romania, l'ex premier Victor Ponta, durante una conferenza stampa. Ponta ha dichiarato che "Pro Romania non è né legata in nessun modo né ai socialdemocratici né ai liberali e che non deve fare niente se non è d'accordo". "Qualsiasi mozione di sfiducia su un tema economico o sociale, che si tratti della mancanza di autostrade, di progetti autostradali o del fatto che non vengono concessi gli assegni familiari, noi lo sosteniamo. Invece la mozione del Psd sull'elezione dei sindaci in due turni è solo un gioco tra loro e i liberali. Nessuno dei due vuole in realtà elezioni in due turni, perché sono due grandi partiti che dividono i sindaci tra loro e quindi non siamo interessati al loro gioco. Pro Romania non è né legato in nessun modo né ai socialdemocratici né ai liberali, e che non deve fare niente se non è d'accordo", ha detto Ponta. (segue) (Rob)