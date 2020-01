Romania: ex premier Ponta, Pro Romania non sosterrà la mozione di sfiducia (2)

- Il parlamento della Romania si riunirà in sessione straordinaria il 29 gennaio per la fiducia che il governo porrà sul ddl relativo all'elezione dei sindaci a due turni. E' quanto deciso dagli uffici permanenti del Senato e della Camera dei deputati. Il governo ha inviato nei giorni scorsi al parlamento la proposta legislativa, sostenendo che la richiesta è determinata dall'alterazione dello standard democratico a livello delle comunità locali. "L'elezione dei sindaci in un doppio turno garantirà al vincitore delle elezioni una maggiore legittimità", sottolinea il governo. La sessione straordinaria è stata richiesta dal presidente Klaus Iohannis. Dall'opposizione, i socialdemocratici hanno ribadito di inoltrare, insieme all'Unione democratica dei magiari in Romania (UDMR), una mozione di sfiducia al governo liberale. (segue) (Rob)