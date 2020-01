Romania: ex premier Ponta, Pro Romania non sosterrà la mozione di sfiducia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico romeno (Psd) ha raccolto 115 firme per presentare la mozione di sfiducia contro il governo del premier Ludovic Orban, dopo che questo si è assunto la responsabilità in merito all'elezione dei sindaci in un doppio turno. Ad annunciarlo è stato nei giorni scorsi il leader del Partito socialdemocratico, Marcel Ciolacu, in una conferenza stampa. "Le 115 firme sono abbastanza per presentare la mozione", ha detto Ciolacu. Alla domanda se ha il supporto del leader di Pro Romania Victor Ponta per la mozione di sfiducia, Ciolacu ha detto di aver avuto tali discussioni con l'ex premier e che spera di giungere a una conclusione comune. "Abbiamo discusso diverse volte con Victor Ponta anche su questo argomento e spero che alla fine giungeremo a una conclusione comune", ha affermat Ciolacu. "Finora solo il Psd e l'Unione democratica dei magiari in Romania (Udmr) vogliono intraprendere questa azione. C'è ancora tempo fino alla votazione, vedremo quale parlamentare verrà con noi. Se la mozione non passerà, ci rivolgeremmo alla Corte costituzionale", ha detto Ciolacu. (segue) (Rob)