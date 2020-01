Romania: ex premier Ponta, Pro Romania non sosterrà la mozione di sfiducia (4)

- Il presidente romeno Klaus Iohannis ha detto nei giorni scorsi di sostenere la linea del governo che intende assumersi la responsabilità in parlamento dell'elezione dei sindaci in un doppio turno. "È la strada giusta", ha commentato il presidente della Romania. "Oggi il governo ha deciso di assumersi la responsabilità in merito alla modifica della legge sull'elezione dei sindaci, in questo caso si desidera tornare alle elezioni in due turni, il che è assolutamente corretto, democratico e normale. È una scelta molto appropriata che il governo ha fatto e la sostengo pienamente. È, a mio avviso, il modo corretto di scegliere un sindaco in un doppio turno, in modo che almeno la metà più uno degli elettori della comunità scelga la persona che sarà sindaco. A questo proposito, incoraggio il governo ad andare avanti", ha dichiarato il presidente Iohannis. (Rob)