Roma: Comune, su alberi Corso Trieste in corso approfondimenti tecnici

- "In relazione alle voci allarmistiche e alle notizie infondate diffuse negli ultimi giorni su possibili abbattimenti dei pini su Corso Trieste, il Dipartimento Tutela Ambientale precisa che a riguardo non è stata presa alcuna decisione. Sono ancora in corso gli approfondimenti tecnici, un passaggio necessario per definire in maniera dettagliata la tipologia di intervento su un'alberata storica. La prossima settimana sono in programma ulteriori accertamenti a cui farà seguito l'avvio di un percorso condiviso". E' quanto si legge in una nota del Comune.(Rer)