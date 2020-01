Campania: Cesaro (FI), cittadini Quarto hanno ragione contro sperimentazione 5G

- "I cittadini di Quarto hanno ragione, temono per la propria salute già messa a dura prova da sversamenti illegali e roghi: il sindaco rispetti dunque la loro volontà e sospenda immediatamente l'autorizzazione all'installazione sperimentale delle antenne 5 G". Lo ha dichiarato il capogruppo regionale di Forza Italia Armando Cesaro, commentando l'annuncio di una manifestazione di protesta prevista per domani a Quarto (Na) contro l'istallazione sperimentale di una antenna per la telefonia mobile 5 G. Secondo Cesaro: "il provvedimento di sospensione va preso indipendentemente dai rilievi Arpac che, peraltro, sarebbero stati effettuati su impianti 3G. Invito il governatore De Luca, che la settimana scorsa è intervenuto con fermezza sull'analoga situazione a Ponticelli, a fare altrettanto per Quarto, a far sentire la sua voce e ad intervenire con tutti gli strumenti possibili perché venga rispettata la volontà popolare". (Ren)