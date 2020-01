Regione Lazio: M5s, ok a riuso immobili privati per emergenza casa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul tema della trasparenza, abbiamo introdotto la definizione di 'annessi agricoli', per scongiurare abusi edilizi, e lo stop per gli imprenditori del settore estrattivo che non pagano gli oneri concessori. A difesa dell'ambiente – continuano i consiglieri M5s - abbiamo chiesto e ottenuto lo stanziamento di 50mila euro annui fino al 2022 per la valorizzazione delle foreste vetuste; il supporto da parte della Regione per la formazione dei funzionari dei Comuni sull'applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (Vas); lo stop alla proroga senza scadenza per le strutture amovibili nelle zone maggiormente tutelate dei Parchi naturali introducendo invece un ulteriore proroga di massimo tre mesi. Infine, l'istituzione delle Comunità energetiche nel Lazio, che permetterà l'acquisto di un impianto di energia rinnovabile da parte di più soggetti collettivi (condomini, imprese ecc.) per l'autoconsumo e condivisione di energia, i consigli dei Giovani potranno occuparsi di altre tematiche che non siano le politiche giovanili, sulla scia dei recenti movimenti giovanili sensibili alle questioni ambientali". (Com)