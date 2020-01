Uzbekistan: presidente Mirziyoyev, stiamo lavorando per aderire a Uee

- Le autorità dell’Uzbekistan stanno lavorando per far sì che il paese possa aderire all’Unione economica eurasiatica (Uee), dal momento che circa l’80 per cento dei prodotti che esporta passa attraverso il Kazakhstan, il Kirghizistan o la Federazione Russa. Lo ha dichiarato il presidente della repubblica centrasiatica, Shavkat Mirziyoyev, durante un discorso al parlamento riunito in seduta plenaria. “Si tratta di una questione molto importante, su cui continueremo a lavorare nell’interesse dei cittadini”, ha detto il capo dello Stato, sottolineando che l’Uzbekistan “continuerà ad avere contatti con l’Organizzazione mondiale del commercio e a lavorare perché venga preparato un nuovo accordo di cooperazione con l’Unione europea”. (Res)