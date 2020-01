Roma: Comune, a parco Cavallo Pazzo riaperta l'area giochi per bambini

- "In relazione a quanto pubblicato da alcuni organi di stampa sulle altalene rimosse nel parco Cavallo Pazzo si precisa che è totalmente fuori luogo parlare di furti. L'area chiusa per motivi di sicurezza è stata riaperta questa mattina". E' quanto si legge in un comunicato diffuso dal Campidoglio. "Durante il sopralluogo effettuato il 21 gennaio, i tecnici dell'Ufficio Aree Ludiche avevano riscontrato criticità e situazioni di potenziale pericolo, a partire dall'usura degli anelli delle catene dell'altalena. Anche altre due strutture erano risultate danneggiate e instabili. Per questi motivi - si legge nella nota - l'area ludica era stata chiusa per pochissimi giorni e subito programmata un'operazione di messa in sicurezza. Questa mattina i tecnici del Dipartimento Tutela Ambientale hanno riaperto l'area ludica installando nuovi seggiolini per l'altalena, sostituendo i supporti dello scivolo e serrando il saliscendi. L'assessora alle Politiche del Verde Laura Fiorini spiega che l'incolumità dei bambini rappresenta l'assoluta priorità e per questo si è ritenuto opportuno chiudere l'area per 48 ore", conclude la nota. (Rer)