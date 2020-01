Campania: Borrelli (Verdi), finalmente cronoprogramma ospedale Giugliano (Na)

- Nel question time del consiglio della Regione Campania di, il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli ha presentato un'interrogazione a risposta immediata per conoscere lo stato dell'iter della progettazione del nuovo ospedale in Giugliano in Campania e se è stato ipotizzato un cronoprogramma per tutte le fasi, dalla progettazione all'esecuzione dei lavori. Borrelli ha dichiarato: "In data 27 giugno 2019 facemmo un'audizione dove si parlò del progetto del nuovo ospedale di Giugliano. Questa struttura per la cui realizzazione ci stiamo battendo da anni rappresenterebbe una svolta per il territorio e se i tempi di consegna verranno rispettai i cittadini giuglianesi potranno avere presto un nuovo ospedale". (segue) (Ren)