Roma: De Angelis (Lega), presto interrogazione in aula su videosorveglianza negli asili

- “Ancora una volta bambini maltrattati da maestre senza vergogna. In una scuola di Formello i piccoli venivano schiaffeggiati e insultati ma nessuno sapeva nulla. Presenterò prestissimo un’interrogazione per fermare questo scempio. E’ inaccettabile infatti che i nostri bambini non vengano tutelati a sufficienza da mostri senza scrupoli. Questo purtroppo è il risultato dei danni perpetrati da Pd e M5S e dall’ex ministro Fioramonti che hanno pensato bene di non portare avanti l’iter della proposta della Lega sulla video sorveglianza negli asili e nelle case di riposo". Lo annuncia in una nota la deputata della Lega Sara De Angelis, prendendo spunto dalla notizia di alcuni bambini schiaffeggiati da due maestre in un asilo di Formello. Una legge che "tra le altre cose prevedeva coperture garantite con la Lega al governo. Ennesima dimostrazione di come questo governo Pd-M5S sia lontano dalle esigenze della gente e sia contro le persone più fragili. Siamo pronti a dare battaglia perché la legge sulla video sorveglianza approdi presto in aula. Bambini e anziani vanno sempre difesi e tutelati”, conclude la parlamentare. (Rer)