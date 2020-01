Bangladesh: Khaleda Zia, famiglia contesta trattamento sanitario e annuncia “appello speciale”

- Selima Islam, sorella di Khaleda Zia, presidente del Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp) ed ex premier, le ha fatto visita oggi, insieme ad altri quattro parenti, nel policlinico universitario di Dacca Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University (Bsmmu), dove è stata trasferita il primo aprile dell’anno scorso dal carcere centrale della capitale: la leader politica, infatti, è agli arresti in seguito a due condanne. Secondo quanto dichiarato dalla sorella alla stampa dopo l’incontro, le condizioni di salute di Khaleda Zia si sono ulteriormente deteriorate e la famiglia sta pensando a un “appello speciale”, riguardo al quale, tuttavia, non sono stati forniti ulteriori dettagli. “Temiamo che non riusciremo a portarla a casa viva se il suo ricovero qui si protrarrà”, ha affermato Selima Islam, sottolineando che dopo quasi un anno non c’è stato alcun miglioramento e sarebbe quindi necessario trasferirla in una strutta più avanzata. “Un trattamento adeguato per lei in questo ospedale non è possibile”, ha sintetizzato, sostenendo che la sorella presenta numerosi sintomi, tra i quali vomito, febbre, dolori e perfino difficoltà nel parlare. Il ricovero è stato disposto per le complicazioni di diverse patologie, tra le quali l’artrite reumatoide, il diabete e l’asma. La donna è seguita da una commissione medica di sette membri, che ha inviato un rapporto alla Corte suprema dal quale risulta che le sue condizioni non sono peggiorate in modo significativo e che in alcuni casi la paziente non acconsente ai trattamenti. (segue) (Inn)