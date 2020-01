Bangladesh: Khaleda Zia, famiglia contesta trattamento sanitario e annuncia “appello speciale” (3)

- Prima del ricovero è stata detenuta nel carcere centrale di Dacca e dopo le dimissioni dall’ospedale è previsto il trasferimento nel carcere di Keraniganj, perché quello della capitale verrà convertito in un museo. Il Bnp, i familiari e i legali della difesa hanno sempre sostenuto che i processi sono stati istruiti con motivazioni politiche, con l’obiettivo di tenere fuori dalla scena politica la leader di opposizione e la sua famiglia, che ha governato il paese per molti anni, e impedirle di partecipare alle elezioni (svoltesi il 30 dicembre 2018). L’ex premier è alla sbarra, con altri imputati, alcuni dei quali ex membri dei suoi governi, in diversi altri processi nati da denunce della Commissione nazionale anti-corruzione. (segue) (Inn)