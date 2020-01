Bangladesh: Khaleda Zia, famiglia contesta trattamento sanitario e annuncia “appello speciale” (4)

- Tra i procedimenti aperti c’è quello per presunte tangenti per 1,59 miliardi di taka (quasi 17 milioni di euro) per l’assegnazione di un appalto per la costruzione, la gestione e la manutenzione della miniera di carbone di Barapukuria, nel distretto di Dinajpur, alla compagnia China National Machinery Import and Export Corporation (Cmc), che aveva presentato l’offerta più alta. L’ex premier è coinvolta anche nel caso Niko Resources, che poggia sull’ipotesi di reato di abuso di potere nell’assegnazione alla compagnia canadese Niko Resources di un contratto per attività di ricerca ed estrazione di gas. (segue) (Inn)