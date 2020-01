Autostrade: A9, chiusure notturne tratto Lago di Como-Como centro e Como centro-Chiasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade comunica in una nota che sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per programmati lavori del piano di interventi obbligatori (previsti ai sensi del D.lgs 264/06) finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura. Sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate/Milano, nelle cinque notti consecutive di lunedì 27, martedì 28, mercoledì 29. giovedì 30 e venerdì 31 gennaio, con orario 22-5. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo Lago di Como, si potrà proseguire su Via Asiago, Via Brogeda, Via Bellinzona, Via Borgo Vico, via Innocenzo XI, Via Achille Grandi, Via Napoleona, Via Pasquale Paoli, Via Cecilio con rientro sulla A9, allo svincolo di Como Centro, per proseguire in irezione di Lainate/Milano. Sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso/Svizzera, dalle 2 alle 3 di venerdì 31 gennaio, con contestuale chiusura dell'entrata di Como Centro, sia verso Chiasso/Svizzera sia in direzione di Lainate/Milano. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, si potrà proseguire su Via Cecilio,Via Pasquale Paoli, Via Napoleona, Via Achille Grandi, Via Innocenzo XI, Via Borgo Vico e Via Bellinzona fino alla dogana cittadina di Coccau. In alternativa all'entrata di Como Centro, si consiglia di entrare a Fino Mornasco. (com)