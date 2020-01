Segre: Celli (RtR), è testimone di una vita di impegno contro odio e violenza

- La senatrice Liliana Segre, sopravvissuta alla shoah, "oggi testimonia con la sua esperienza di vita l'impegno contro l'odio e la violenza" e per questo "rappresenta un patrimonio nazionale per il suo impegno e la sua testimonianza". Lo ha detto la consigliera capitolina della lista civica Roma torna Roma, Svetlana Celli, prima firmataria della mozione per il riconoscimento della cittadinanza onoraria a Liliana Segre, nel suo intervento in aula Giulio Cesare. "Ritengo che anche dalla nostra città debba arrivare un segnale forte - ha aggiunto -, di valori alti che respingano l'odio, la violenza, le minacce e gli insulti". Celli ha poi riportato una citazione di Segre che recita: "L'indifferenza è più colpevole della violenza stessa, è l'apatia morale di chi si volta dall'altra parte. Succede anche oggi verso il razzismo e altri orrori del mondo. La memoria vale come vaccino contro l'indifferenza" e ha chiesto all'aula "di non essere indifferente ma parte attiva contro ogni forma di discriminazione".(Rer)