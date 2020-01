Cina: coronavirus, altre quattro città messe in quarantena nei dintorni di Wuhan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono salite a 13 le città cinesi isolate e in quarantena nel tentativo delle autorità di Pechino di arrestare la diffusione del nuovo ceppo letale di coronavirus che si è propagato dalla città di Wuhan provocando il contagio di oltre 800 persone e 26 decessi. Nelle ultime ventiquattr'ore il blocco è stato allargato ad altri quattro centri urbani portando a 41 milioni i cittadini cinesi impossibilitati a lasciare le città bloccate. Nelle città di Xianning, Xiaogan, Enshi e Zhijiang della provincia centrale di Hubei, dove è emerso per la prima volta il nuovo virus, i servizi di trasporto pubblico, compresi autobus e stazioni ferroviarie, sono stati sospesi. Queste quattro città sono le ultime ad essere state sottoposte a restrizioni nei movimenti in uscita nella provincia di Hubei. (Cip)