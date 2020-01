Speciale energia: Bulgaria-Cipro, premier Borisov riceve ministro Christodoulides, cooperazione energetica è strategica

- Il primo ministro bulgaro Bojko Borisov ha ricevuto questa mattina a Sofia il ministro degli Esteri cipriota Nikos Christodulidis, alla presenza dell'omologa di Sofia Ekaterina Zaharieva. Durante l'incontro gli interlocutori hanno espresso soddisfazione per i rapporti politici, economici e culturali nel quadro del 60mo anniversario dell'istituzione dei rapporti bilaterali tra Bulgaria e Cipro. Anche la partnership nel campo dell'energia, scrive l'agenzia di stampa "Bta", è stato un tema affrontato nel colloquio odierno. Borisov ha osservato che l'attuazione del progetto dell'interconnettore del gas Grecia-Bulgaria (Igb) ha una rilevanza particolare per la diversificazione delle fonti energetiche nell'Europa sud orientale. In questo senso un ruolo strategico viene recitato anche dal rigassificatore di Alessandropoli, nel nord della Grecia. "Riteniamo molto promettente la partnership strategica sull'asse Israele-Cipro-Grecia", ha dichiarato Borisov evidenziando anche l'importanza geopolitica del gasdotto EastMed. (Bus)