Milano: in auto e in casa droga e una pistola carica, arrestata coppia

- Un albanese di 37 anni e la compagna italiana di cinque anni più giovane sono stati arrestati per detenzione di stupefacente e porto d'arma illegale perché trovati con 17 grammi di eroina, cinque di cocaina e una pistola con matricola abrasa con il caricatore pieno. Gli investigatori della sezione narcotici della squadra mobile li hanno bloccati due giorni fa a Isso, in provincia di Bergamo, dopo averli pedinati per diverse ore a Milano. Agli agenti, diretti dal funzionario Domenico Balsamo, era arrivata nelle scorse settimane un'informazione in cui si segnalava che l'uomo, residente nel Bergamasco, trafficava droga tra i quartieri di via Padova e Baggio del capoluogo lombardo. Quando lo hanno fermato all'interno della sua auto, una Citroen C2, hanno rinvenuto 11 grammi di eroina e la cocaina. A quel punto hanno esteso la perquisizione alla sua abitazione in una frazione del comune di Fara Olivana con Sola (BG) dove, oltre ad altri sei grammi di eroina, è stata scoperta in un cassetto di un comodino una Beretta FS 92, stesso modello di quella in uso alle forze dell'ordine, con 13 cartucce nel caricatore e altre due sparse. (Rem)