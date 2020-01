Albania: cittadino turco chiede asilo, "nel mio paese mi considerano membro della Feto"

- Un cittadino turco Selami Simsek, arrestato lo scorso anno all'aeroporto "Madre Teresa" di Tirana nel tentativo di volare verso il Canada con documenti falsi, si è rivolto alle autorità albanesi per chiedere asilo. "La mia richiesta è legata al fatto che in Turchia vengo considerato essere membro della Fethullahist Terror Organization, Feto, (movimento che fa capo a Fetullah Gulen) e temo che nei miei confronti possano essere intraprese azioni punitive", ha spiegato Simsek in un lettera scritta a mano in albanese e in turco, rivolta alle autorità di frontiera e immigrazione. Due settimane fa, alla prima seduta giudiziaria, in aula ci sono stati anche rappresentanti dell'ambasciata turca a Tirana. (segue) (Alt)